Doğanşehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde, Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenleniyor.
Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde, Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenleniyor.
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Doğanşehir İlçesinde Atletizm 100 ve 400 metre Erkek-Kadın yarışması, Erkekler Bilek Güreşi ve Masa Tenisi turnuvası yapıldı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizesi ile dolu dolu geçen ve 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara ise hediyeleri veriliyor.