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Doğanşehir'de dikey işaretleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik güvenliğini sağlayıcı dikey işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Doğanşehir'i Kahramanmaraş'a bağlayan 39 kilometrelik Söğüt-Gövdeli Grup yolunda trafik uyarı levhalarının kurulumu yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Malatya genelinde yaptıkları faaliyetler kapsamında Doğanşehir ilçesinde dikey işaretleme çalışması yaptıklarını anlatan Özer, “Yol işaretlemelerini, dairemize bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz yapmaktadır. Doğanşehir Söğüt yolu, Belediyemiz Yol Altyapı ve Koordinasyon Dairemiz tarafından asfaltlanmaya hazır hale getirildi. Asfalt öncesi bizler de dikey işaretleme çalışmalarını yapıyoruz. 39 kilometrelik bir güzergah olan bu yolumuzda yaklaşık 26 kilometrelik kısmın işaretlemelerini tamamladık. Kalan bölümü kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmalar bütünüyle tamamlandığında bu güzergahı kullanan araç sahipleri, varmak istedikleri yere giderken daha konforlu bir şekilde gidecek. Sürücülerimiz, kazaları önleyici bir hizmet olan ve trafik güvenliğini sağlayan uyarı levhalarına dikkat ederek, inşallah, can ve mal kayıplarının yaşanmamasını temin edeceklerdir” dedi.


Daire Başkanı Özer, özel donanımlı araçla gerçekleştirdikleri dikey işaretleme çalışmalarını, yaptıkları programlama dahilinde Malatya genelinde yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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