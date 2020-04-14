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Doğanşehir'de esnaflara yüz koruyucu siper dağıtılıyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde esnaflara yüz koruyucu siper dağıtılıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde esnaflara yüz koruyucu siper dağıtılıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaymakamlığın organizesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezinde yapımına başlanan ve seri olarak üretimine geçilen koruyucu siperler, güvenlik görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaflara dağıtılmaya başlandı.


Esnaflara ücretsiz olarak verilen koruyucu siperlerin daha fazla üretilmesi halinde, ilçe dışına da gönderileceği kaydedildi.

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