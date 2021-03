Doğanşehir'de ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2021 yılı Muhtarlarla Koordinasyon Toplantısı'nın üçüncüsünü, Doğanşehir Muhtarlarının geniş katılımıyla gerçekleştirdi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Daire Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

“Büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyoruz”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “2020 yılı istişare ve koordinasyon toplantısını rahmetli Vahap Küçük Başkanımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirmiştik. 2021 yılı toplantımızı ise onun yokluğunda onun isminin olduğu Vahap Küçük MYO toplantı salonunda gerçekleştiriyoruz. Kendisini saygı ve hürmetle anıyorum. Sayın Selahattin Başkanımız göreve geldikten sonra bizden iki sene fazla bir hizmet beklemeyin demişti. Ancak bu söyleme rağmen Doğanşehir ilçemizde önemli hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Doğanşehir İlçemizde, Yol genişletme ve stabilize çalışmaları, asfaltlama çalışmaları ve altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyum içerisinde 2020 yılı içerisinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirdik. Sayın Başkanımız o dönemde ekibiyle birlikte bize ciddi manada destek vermişlerdir. Bugün ise 2021 yılı içinde yapılacak olan çalışmaları değerlendireceğiz. Bu yıl atak yılı olacak, hizmetlerin daha aktif olarak görüleceği bir yıl olacak. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bütün siyasi parti ilçe başkanlarını burada görmekten memnuniyet duyuyorum”

Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında konuşan Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, “2020 - 2021 yılı yatırımlarını görüşmek ve muhtarlarımızın taleplerini dinlemek problemlerini çözmek amacıyla düzenlenmiş olan bu toplantıdan dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum. Gerçekleştirilen bu toplantıda bütün Siyasi Parti İlçe Başkanlarını burada görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tarafsızlıkla yatırım programlarının görüşülmesinden de ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bundan ötürü Sayın Selahattin Başkana ve kurumsal anlamda Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Esas olan birliktelik, hizmet yapmak kolay olanı”

Esas olanın birlik ve beraberlik içerisinde olmak olduğunu belirten Başkan Gürkan ise, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Kaymakamımızın da belirttiği gibi esas olan birlik ve beraberliktir. Bu format Türkiye'de hiçbir yerde yoktur. Herkes bu çizgiye gelecektir. Çünkü doğru tektir. İdeal bir hukuk devleti, ideal bir toplum oluşturmak istiyorsak bunu yapmak durumundayız. İnsanlar arasında tercih yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Bugün Malatya ülkenin her noktasında konuşuluyor. Siyasi partilerin genel başkanları, genel merkezleri zaman zaman bizleri arıyor ve diyorlar ki, Malatya'daki bu birliktelik nasıl oluşuyor. Bir toplantıya bütün siyasi partilerin ilçe başkanları nasıl geliyor. Biz şeffafız, açığız. 2020-2021 yatırım programını da hep birlikte toplantılar düzenleyerek, bütün paydaşların katılımıyla gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı koordinasyon toplantılarımızın birincisini Darende ilçemizde, ikincisini Kale ilçemizde ve üçüncüsünü de Doğanşehir ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığında iki yılımız dolmadan, Malatya'da 100 senelik hizmeti yapıyoruz. Yani asırlık hizmetleri yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz genel hizmetlerden bahsedecek olursak, yıllardan beri Malatya'nın en büyük sorunlarından biri olan Vagon Onarım Fabrikası. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Kızılaya devredilen bu alanda 3 ayrı fabrika kurularak hem Malatya'da istihdama katkı sağlanacak hemde yıllardan beri atıl durumda olan Vagon Onarım Fabrikası Malatya ekonomisine kazandırılmış olacak. YİMPAŞ sorunu vardı onunda ihalesini gerçekleştirerek Malatya'ya kazandıracağız. Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak 40 milyon kamulaştırma bedeli ödedik ve çalışmalar başladı. Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile ilgili kamulaştırma işlemleri yüzde 95 oranında tamamlandı. Herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde Güney ve Kuzey Kuşak yolları en kısa sürede hizmete girecek. Tek arterli bir Malatya'yı yeni açmış olduğumuz Anayurt Bulvarını yaptık, Danişmentgazi Bulvarı, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ve Kuzey Çevre yolu ile birlikte tek arterden 5 arterli bir Malatya olacak” şeklinde konuştu.

"Bir santim yer satmadık, 4 bin 100 dönüm alanı şehrimize kazandırdık"

Başkan Gürkan ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, ve yapılmakta olan hizmet ve yatırımlarla ilgili de bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir Malatya için çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir. Malatya'ya bir çok hizmet ve yatırım kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Millet Bahçesi, Kent Meydanı, Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Fuar Merkezi, 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve yanına jimnastik salonu, Ekmek ve Yemek Fabrikası ihaleleri yapıldı. İnderesi Tabiat Parkında 250 kişilik kamp merkezi yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi enerjimizi kendimiz HES ve GES santralleri ile üretiyoruz. Şehir Mezarlığında otopark alanını iki katına çıkardık, cenaze nakil araçlarını yeniledik. Cenaze sahipleri tarafından kullanılan çadır, masa ve sandalyelerin tamamı yenilendi. Altay kışlasından almış olduğumuz yere karşılık olarak er gazinosu, yatakhane, misafirhane ve sosyal tesisler olmak üzere 5 blok inşaat yapıyoruz. Zamanında Malatya ekonomisine büyük bir katkısı olan Şoför Okulu vardı, şimdi Özel Harekat Merkezini Malatya'ya getirdik ve Büyükşehir Belediyesi olarak o alana 80 milyon harcama yaparak ihtiyaç duyulan poligonların yapımını gerçekleştirdik ve 3 bin 500 kişinin eğitim göreceği bir merkez olacak. Bunlar bir belediyenin bir dönemde değil bu hizmetlerin sadece bir tanesi iki-üç dönemde yapılacak hizmetlerdir. MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimat hiçbir şekilde akarsulara atık su karışmayacak. 12 arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. Malatya Kültür Mirasının ayağa kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmet ve yatırımları yaparken bir santim yer satmadık ve borçlanmadık. Aksine 4 bin 100 dönüm yer aldık. Belediyemiz uhdesinde çalışan iş makineleri ile toplu taşıma araçlarını yeniledik. Cumhuriyet tarihinin rekoru 2 bin km asfalt yapıldı. Bir dönemde 2 bin km asfalt yapıldı bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Demek ki doğru çalışırsan her şey olur. Siyaseti insanların zihinlerini ve duygularını aldatma anlamında yapmayacaksın. Siyaset millete hizmet etme yoludur. Bu konuda bizim çalışmamızdaki temel felsefemiz şudur. Amaç için her yolu mübah gören nefsin egemenliğine dayanmış duygusu olmayacak diyoruz. Çalışmanın, gayret etmenin adil ve adaletli olmanın azim duygusu içerisinde olacağız. Bunu yaparken de şemsiyemiz gökyüzüdür. Havadan, güneşten nasıl yararlanıyorsak bizim hizmet anlayışımızda budur. Bu hizmet ve yatırımlarımızı yaparken büyük bir deprem yaşadık akabinde pandemi krizi. Ekonominin böyle olduğu bir dönemde Malatya olarak yapılan yatırımların kaç katı yatırım gerçekleştirdik. Mevlana Hazretleri derki, Olmayacak işler ola, Cenab-ı Allah size yardım ede o işleri yapa siz seyredesiniz. Yapmış olduğumuz hizmetler bütçemizin çok üstünde hizmetlerdir. Hizmetlerimizde düzgün olacağız, insanları ayırmayacağız, her kesimi kucaklayacağız. Makamlara ya fetih için oturulur yada işgal için oturulur. Bulunduğu yeri ileri götüren idareci fetihçidir. Bulunduğu yeri geri götüren ise işgalcidir. Bizler fetihçi yönetici olmaya çalışacağız. Dün nasıl ki bu şehir insanlık medeniyetini başlatmışsa, dün nasıl ki Anadolu'nun fethini tamamlamışsa bugünde bu şehrin insanları buradaki yaptığı uygulamalarla Türkiye'nin her tarafına adalet duygusuyla aydınlatacak ışığı yakacaktır. Biz bir fidan kadar hür ama bir orman gibi kardeşçe olmanın duygusu içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisinde Doğanşehir İlçesi'nde yapılan çalışmaları ve 2021 yılında yapılacak olan çalışmaları katılımcılara aktardı. Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür edip, mahalleleri ile ilgili eksik kalan sorunları dile getirdiler.