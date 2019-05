Doğanşehir'de İmamoğlu'na bağış kampanyası

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim propagandasına destek amacıyla Doğanşehir'de bağış kampanyası düzenlendi.

Burada bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dün Akçadağ'da yaptıkları kampanyayı bugün Doğanşehir'de gerçekleştirdiklerini aktararak, “31 Mart sonrası maalesef İstanbul seçimleri YSK'nın darbesi ile iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı başlatmış olduğumuz bağış kampanyamız var. Bu kampanyayı her gün başka bir ilçemizde sürdürüyoruz. Bugünde Doğanşehir ilçemizdeyiz. İlçe başkanımız Kenan Erdem, ilçe örgütümüz ve vatandaşlarımız ile Doğanşehir'den İstanbul'a güçlü bir destek gönderdik. İnanıyoruz ki 23 Haziran'da yenilecek olan seçimlerde de ne yapılırsa yapılsın sonuç değişmeyecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. 23 Haziran'da İstanbullular tekrar tasdik edecektir. Çünkü bu sorun İstanbul'u aşan Türkiye'de bir demokrasi sorunu haline geldi. Bu durum karşısında Türkiye'nin dört bir yanında bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında insanlar direnç ve mücadele gösteriyorlar. Her zaman demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Doğanşehir'den sesleniyoruz her şey çok güzel olacak” diye konuştu.