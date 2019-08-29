Doğanşehir'de kapya biber hasadı başladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ‘kapya biberlerin' hasadı başladı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Doğanşehir Savaklı, Çığlık ve Günedoğru Mahallelerinde toplam 31 kadın çiftçinin katılımıyla uygulamalı kapya biber yetiştiriciliği projesi başlatıldı. Bu kapsamda Doğanşehir İlçe Müdürlüğü kampüs alanında düzenlenen serada Doğanşehir Belediye Başkanlığı'nın da katkılarıyla 2019 yılında kapya biber yetiştiriciliği yapıldı.

Yetiştirilen kapya biberlerin hasadı ve işlenmesi için düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, kurum amirleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile üreticiler katıldı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü uygulanan projeyle ilgili katılımcılara bilgiler vererek, ilçe müdürlüğü bünyesinde kurulan sera alanında Mayıs ayının son haftasında dikilen biber fidelerinin Temmuz ayının ilk haftasında hasada geldiğini ve hasat edilen kapya biberlerden konserve üretimi ile aile bütçesine katkı sağlanacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise Malatya genelinde tarımsal üretimin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek bu konuda düzenlenen projelerin başarılı olmasının ve özellikle de kadın çiftçilerin bu çalışmalara katılmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ürünlerin hasadının ardından elde edilen ürünler girişimci kadın çiftçiler tarafından farklı metotlarla işlenmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Konu uzmanlarının anlatımıyla uygulamalara yoğun ilgi gösteren kadın çiftçiler tarafından kapya biber konservesi yapıldı.