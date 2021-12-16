Doğanşehir'de kar yağışı başladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki yüksek mahallerde kar yağışı başladı.

Doğanşehir İlçesi Söğüt ve Gövde kırsal mahallelerinde öğleden sonra itibariyle kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte ilçede beyazlık ağaçlık ve park bölgelerinde kar daha belirgin olurken, kar yağışı en fazla çiftçileri ve çocukları sevindirdi.

Meteoroloji ilgilileri, ilçede hafta sonuna kadar zaman zaman yağmur ve zaman zaman da kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdiler.