İhlas Haber Ajansı

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Doğanşehir'de karne sevinci

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.


6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, konutların yanı sıra okulların da yıkıldığı Doğanşehir daha sonra oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.


Konteyner kentlerde karne heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaşan paylaşan veliler yeni dönemde okullarda eğime devam edilmesini beklediklerini belirtirken, bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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