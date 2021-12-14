İhlas Haber Ajansı

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Doğanşehir'de kaza: 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Reşadiye virajında meydana geldi. Mehmet Sülü (44) idaresindeki 44 BM 018 plakalı Hundai otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrasında yaralanan sürücü Sülü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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