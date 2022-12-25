Doğanşehir'de kilitli parke taş çalışmalarına hız verildi

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yol çalışmaları ve diğer çalışmalar aralıksız devam ederken, kilitli parke taş çalışmalarına hız verildi.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu Kilitli Parke Taş çalışmalarını Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaplan ile birlikte yerinde inceledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışmaların Sürgü 'de olduğu gibi diğer mahallelerde de devam ettiğini söyledi. Zelyurt, " Sürgü, ilçemizin 6 belde belediyesinden büyükşehir olmamıza müteakiben mahalle olan belde belediyelerimizden 3 bin 100 nüfuslu bir yer. Suyuyla, havasıyla, gastronomisiyle ve alabalık tesisleri ile ilgi çeken mahallemizdir. Bu mahallemizde bir çok hizmetlere imza attık. AK Parti iktidarı döneminde çok ciddi hizmetlerin yanı sıra mahalle sakinlerimizin bizle ilgili talepleri oldu. Yollarla ilgili istekleri oldu. Biz de mahalle sakinlerimizin belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte çalışan emek veren personellerimiz ile birlikte bu bölgede gerekli tespit ve çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar neticesinde sokak aralarımıza girerek yollarımızda kilitli taş çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi.

Zelyurt, "Burada duvar çalışmaları, park çalışmaları ve kanal çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı çalışan işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürgü Mahallemizde olduğu gibi diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürgülü hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.