Doğanşehir'de küçükbaş hayvancılığı ele alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili sorun, sıkıntı ve yeni teşviklerle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, Doğanşehir ilçesinde yetiştiricilere yönelik yeni teşvikleri, sektördeki sorun ve sıkıntılar ile hayvan sağlığı ele alındı. İlçe milli eğitim binasında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Sülü, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile birlik teknik personelleri, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı.

İlk olarak söz alan Birlik Başkanı İhsan Akın, amaçlarının yetiştiricilerin sorunlarını ve sıkıntılarını bire bir yerinde tespit etme adına bu tür toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Özellikle yaylalar ve meralardaki yetiştiricilerimizin en büyük sıkıntılarının başında sulak, tuzlak ve gölgelik sorunu geliyor. Yine sosyal ihtiyaçlar ile alakalı da her ilçede olduğu gibi burada da sıkıntılar var. Bunları biz yerel yöneticilerimiz ile ara ara toplantılar da yaparak yazılı ve sözlü dile getiriyoruz. Sizler de burada eksikliklerinizi, sıkıntılarınızı bizlere anlatın. Biz bu noktada sizlerin problemlerinizin çözüme ulaştırılması adına her türlü konuda sizlerin yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Sülü ise, Doğanşehir'de 2018 yılı anaç koyun keçi türü yetiştiriciliğinde 120 adet üreticinin bulunduğunu belirterek, “Bu üreticilerimizi destek kapsamında aldık ve bu destek kapsamında veteriner hekim arkadaşlarımız yerinde tespite devam etmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından yetiştiriciler ile ilgili kurum kuruluş yetkilileri arasında soru cevap şeklinde sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. Programın sonunda ise 2019 yılı birlik takvimi, broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Daha sonra ise bazı örnek işletmeler ziyaret edildi.