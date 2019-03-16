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Doğanşehir'de rekor kan bağışı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ile 301 ünite bağış toplanarak ilçe rekoru kırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ile 301 ünite bağış toplanarak ilçe rekoru kırıldı.


Doğanşehir Kaymakamlığının öncülüğünde ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına askerler, köy koruyucuları, üniversite öğrencileri, kurum müdürleri ve çalışanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kaymakam Murtaza Ersöz, “18 Mart Çanakkale Şehitleri günü öncesinde biz de farkındalık oluşturmak için Kızılay ile beraber kan bağışı programını düzenledik. Kan bağış kampanyamıza vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Daha önce Doğanşehir'in rekoru 170 üniteydi biz şimdi bu rekoru Allah'ın izniyle 300'ün üzerine çıkaracağız. Hastalarımıza şifa olması dileğimizle öncelikle Kızılay'a ve kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Doğanşehir Kaymakamlığı önünde akşam saatlerine kadar devam eden kampanya ile 310 ünite kan bağışı toplandı.

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