Doğanşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçenin değişik noktalarında hayvanların rahat bir şekilde beslenebilmeleri için özel yemlikler yapıldı ve içlerine yiyecek bırakıldı.

Yeni tip korona virüs (kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verme işleminin zaman zaman tekrarlanacağı kaydedildi.