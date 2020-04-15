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Doğanşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin en üst seviyede alındığı ve bundan dolayı birçok vatandaşın evde kalarak tedbirlere uyduğu dönemde sokak hayvanları da unutulmadı.


Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçenin değişik noktalarında hayvanların rahat bir şekilde beslenebilmeleri için özel yemlikler yapıldı ve içlerine yiyecek bırakıldı.


Yeni tip korona virüs (kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verme işleminin zaman zaman tekrarlanacağı kaydedildi.

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