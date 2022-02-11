Doğanşehir'de tütün toplantısı yapıldı

Tütünle ilgili sorunu çözmek için Doğanşehir İlçe Ziraat Odası'nda, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç başkanlığında Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık ve 29 mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda üreticinin tütününü ucuza satmaması uyarısı yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçinin kanayan yarası olan tütündeki sorun çözülüyor. Tütünün ferdi değil de kooperatifler kanalıyla satılacağı yasasının ertelenmesini bekleyen çiftçilerin tütününü ucuza satmaması uyarısı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, toplantıda yaptığı konuşmada, üreticinin tütünlerini ucuza satmamasını istediklerini belirterek, “Vatandaşlar arasında tütün yasak deyip çok ucuza alıyorlar. 20 lira ile 50 lira arasında şuanda tütün alıyorlar. Bu konuyu da muhtarlarımızla istişare edip siz de yasağın ne şekil olduğunu anlatırsanız üretici tedirgin olmaz. Tütün üreticilerine söyleyiniz, bir iki ay tütünü ucuza vermeyin. Sattığınız tütünler piyasaya gitmiyor. Hepsi de stoğa gidiyor. Tütün stoklanırsa sizin ürünleriniz sonradan satılmaz. Şimdiden diretin ürünlerinizi değerinde satın. Bu tütün önce yüz liraya satılmadı mı? Şimdi niye 25-50 lira diyorlar. Gübre mi ucuzladı, mazot mu ucuzladı ki siz ürünlerinizi ucuza satasınız" ifadelerini kullandı.

"Tütün pazarı kuracağız"

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise tütün üreticilerinin mağdur olmaması için her zaman girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Zorlu kış şartlarında birlikte Ankara ya gittik. Orada gördük ki, MHP ve AK Parti Malatya Milletvekillerimiz gerekli girişimlerde bulunmuşlar. Çiftçinin haklarını korumayı amaçlayan yasayı komisyona sunmuşlar. Bizler gerekli görüşmeleri yaptık ve yasa çıkıncaya kadar bir ek süre istedik. Bu süre verildi. Gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere ve Emniyet Müdürlüğüne verildi. Tütünün satışında sıkıntı yok. Şimdi sizlerden ricam ürünlerinizi fırsatçılara aldanıp kaptırmayın. Değerinde satın. Ucuza satmayın” şeklinde konuştu. Zelyurt, belediye olarak tütün pazarı kurma çalışmaları olduğuna da dikkat çekerek, “Biz ilçe belediyesi olarak önümüzdeki günlerde mevcut pazar yerimizde haftada bir gün olmak üzere tütün pazarı kurmak istiyoruz. Tütün satıcılarını da inşallah orada görmek istiyoruz. Ayrıca sizlerden ricam mümkün olduğu kadar tütünlerinizi değerinde satın" dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç da, "Değerli muhtarlarımızdan halkımıza şunları iletmesini istiyoruz. Birinci konu, yasayla ilgili ertelemenin yakın zamanda yapılacağı ve tütün satışında herhangi bir engel olmadığı, ertelemenin yakın zamanda çıkacağıdır. İkinci konu da, tütünü değerinin altında satmayınız. Çiftçinin emeğinin sömürülmesine izin vermeyiniz. Tütün satışında herhangi bir sıkıntı yok. Bu üç temel üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimiz rahat olsun. En kısa zamanda erteleme ile ilgili kanuni düzenlemenin yapılacağını düşünüyoruz. Çiftçinin emeğine her zaman sahip çıkacağız ve bu konuyu da en kısa zamanda çözeceğiz "diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı soru ve cevaplarla sona erdi.