Doğanşehir'de tütün yangınları korkuttu

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde bir evde ve bir ahırda meydana gelen yangınlarda, tonlarca tütün kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi'nde, İbrahim Çelebi'ye ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın evin odunluğuna sıçradı. Yangında odunluğun çatısında bulunan yaklaşık 2 ton tütün kül olurken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Diğer yangın ise Sürgü Karşıyaka Mahallesi'nde Ahmet Bayrama ait ahırda meydana geldi. Havaların sıcak olması nedeniyle tutuşan 500 metre kare ahırın içinde geçen yıldan kalma tütünler yandı.

her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangınların kesin sebebinin belirlenebilmesi için başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.