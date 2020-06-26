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Doğanşehir'de yeni belediye başkanı Durali Zelyurt oldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde vefat eden Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yerine belediye başkan vekili olarak görev yapan Durali Zelyurt, yapılan seçim sonucunda başkan olduDoğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’un (78) 18 Haziran’da kalp krizinden vefatının ardından, Doğanşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vefat eden Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün yerine belediye başkan vekili olarak görev yapan Durali Zelyurt, yapılan seçim sonucunda başkan oldu


Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'un (78) 18 Haziran'da kalp krizinden vefatının ardından, Doğanşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı. Seçimde AK Parti'den meclis üyesi Durali Zelyurt ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi Eyüp Ersoy aday oldu. Seçim sonucu Zelyurt 10, Ersoy ise 5 oy aldı.


Merhum Başkan Küçük Doğanşehir dışında olunca genelde başkan vekili olarak görev yapan Zelyurt, aldığı oylarla Doğanşehir ilçesinin yerel yönetimler seçimine kadar belediye başkanı oldu.

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