Doğanşehir'e ahşap konteynerler kuruluyor

Trabzon'un Köprübaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ahşap konteynerler kuruyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Trabzon'un Köprübaşı Belediyesi de, barınma konusunda depremzedelere yardımcı olmak adına Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Doğanşehir Fen Lisesi bahçesine 30 adet ahşap konteyner yapımına başladı. Kısa sürede tamamlanacak konteynerlere depremzedeler yerleştirilecek. Depremin ilk gününden itibaren ilçede bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ahşap konteyner alanında incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Milletimiz büyük bir dayanışma örneği gösteriyor"

Vali Şimşek, ilçede depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Milletimiz büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Ülkemizin her yerinden buraya yardımlar yağıyor. Bu dayanışmanın içinde Trabzon Köprübaşı Belediyesi de yer aldı. Hummalı bir çalışma içinde ahşap konteyner yapımı devam ediyor. Ahşap konteynerleri ilçemize kazandıran Köprübaşı Belediyemize, belediye başkanımıza, kaymakamlığımıza, Köprübaşı halkına ve kısa sürede bu imalatı gerçekleştiren işçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.