Doğanşehir'in yeni Devlet Hastanesi hizmette

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi'ndeki Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında 18 Aralık 2021 tarihinde tüm birimler ve acil servis hizmeti sunulmaya, poliklinik hizmetlerinin ise 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır” dedi. Yaklaşık 28 bin metre kare kapalı alana sahip olan hastane, 100 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. Hastane bünyesinde 33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 yataklı 1.basamak yoğun bakım, 4 yataklı 2. basamak yoğun bakım, 6 yataklı palyatif bakım, 6 cihazlı hemodiyaliz ünitesi, 5 diş üniti ve 10 yataklı mahkum koğuşu bulunuyor.

Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi, Panoramik Diş Görüntüleme Cihazı ve Kemik Dansitometresi ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti veren 100 yatak kapasiteli Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin 10 dairelik lojmanı da bulunuyor.