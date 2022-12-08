Doğanyol Atıksu Arıtma Tesisi denemeye alındı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanyol İlçesi'ne inşa edilen Atıksu Arıtma Tesisinin denemeye alınması nedeniyle Doğanyol ilçesinde geniş katılımlı toplantı düzenledi.

Doğanyol ilçesine inşa edilen Atıksu Arıtma Tesisinin denemeye alınması ve 2022 yılı içerisinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının değerlendirildiği programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Şirket Genel Müdürleri, siyasi Parti ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yasssrdımcıları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın girişimleri doğrultusunda altyapı çalışmalarımıza Malatya genelinde çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Başkan Gürkan göreve geldiği ilk günden bugüne kadar Doğanyol İlçemize, 29 bin 392 metre içme suyu, 3 bin 317 metre kanalizasyon, 28 bin 504 metre sulama suyu kanalı, 4 adet içmesuyu deposu yaptık. İlçemizin atık sularının akarsulara karışmasını önlemek, ilçeyi atık sulardan kurtarmak için atık su arıtma tesisi inşa ettik. İlçemizde toplam 61 bin 213 metre hat çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık maliyeti 10 milyon lira olan Atıksu Arıtma Tesisimiz için 5 dönüm arazi kamulaştırıldı. Günlük 600 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olan tesisimiz 5 bin nüfusa hizmet edecek” dedi.

Malatya'nın 13 ilçesinde olduğu gibi Doğanyol'da da büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “Doğanyol'da bu yıl Gökçe, Yeşilköy, Konurtay, Akkent, Yalınca, Koldere, Sunalılar Mahalle yollarımızda birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri doğrultusunda 2023 yılı yatırım programımızı da hazırlayıp yerinde incelemelerini tamamladık” şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman taleplerimiz geri çevrilmedi

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Büyükşehir Belediyesi'ne ne talepte bulunmuşlarsa geri çevrilmediğini ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür etti. Başkan Bay, “2019 seçimlerinden sonra her belediye başkanı gibi bizimde vatandaşlarımıza vaatlerimiz olmuştu. Seçimlerden yaklaşık 8 ay sonra deprem yaşadık. Maalesef 4 kardeşimizi kaybettik. Akabinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gayretle azimle çalışarak altyapı ve üstyapıyı yenileyerek vatandaşlarımızı yeni bir Doğanyol'a kavuşturduk. Yapı stoğumuzun yüzde 80'i yenilendi. Aynı anda 5 bakanlık aktif olarak faaliyet gösterdi. Karayolları, hastane, ticarethane, arıtma tesisleri inşa edildi. Bu çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyeti kısa sürede giderildi. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert bizlerin taleplerini hiç geri çevirmediler. İnanıyorum ki bundan sonra ki süreçlerde de eksik kalan yatırımlarımıza destek verecekler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğanyol İlçe Kaymakamı Mete Öztürk ise “Bir yerde hizmetin mümkün olabilmesi ancak bürokrasi ve siyasetin ortak amaç uğruna bir araya gelebilmesi, birlik ve beraberlik göstererek çalışması uğruna mümkündür. Doğanyol İlçemiz 2019 yılında elim bir afet vesilesiyle çok zor durumda kaldı. Fakat buradan ne bürokrasi ne siyaset elini ayağını çekmedi. Son derece büyük yatırımlarla bugün ilçemiz bambaşka bir ilçe oldu. Bizlerden yardımlarını desteklerini esirgemeyen Selahattin Gürkan'a ilçemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Doğanyol ilçemizin alt yapı ve üst yapısını tamamen yeniledik

Doğanyol ilçesinin altyapı ve üstyapısının tamamen yenilendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Doğanyol'da yeni evleri, yeni yolları, yeni binaları, yeni hastaneleri görmekten onur duyuyorum. Biz göreve gelmeden önce projeleriniz nedir dediler. Bizim projemiz Sosyal Entegrasyon projesidir dedik. Popüler projeleri uygulamak yerine birlik beraberlik yolunda ilerleyeceğiz dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Malatya'mıza teşrif ettiğinde Malatya Malatya bulunmaz eşin dedi. Malatya Darül Rifat dedi. Malatya seçkin insanların, himmetli zatların yaşadığı diyar dedi. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehir dedi. Bu şehrin insanlarına her türlü hizmet bizim için boynumuzun borcudur dedi. Daha önceki grup toplantılarında; ey Ankara, İstanbul, İzmir gelin hizmet nasıl yapılır, ağlamadan hizmet nasıl yapılır Malatya'da görün dedi. Dün Malatya için doğunun parlayan yıldızı olacak hedefini vizyonunu koymak büyük bir hedef gibi görünse de artık Malatya için vizyon Dünya'nın parlayan yıldızı olacak diyoruz. 12 bin 300 kilometrekarelik alanda 13 ilçemiz, 718 mahallemiz ve yaklaşık 2 bin mezramızda asfaltsız yer bırakmadık. Doğanyol ilçemizin altyapı ve üstyapısını tamamen yeniledik. Çevre düzenlemesini yaptık 218 kilometre yol inşa ettik. Sulama kanalları, içme suyu hatları, kanalizasyon hatları yapıldı. İtfaiye binası, belediye binası, hastaneler yapıldı. Bizim yönettiğimiz alan içinde atıksular, akarsulara karışmayacak dedik. Ve bütün ilçelerimize atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Doğanyol'a da atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Vagon Fabrikasını, Yimpaş' ı ayağa kaldırdık. Trafik sıkışıklığını gidermek için bulvarlar açtık. Kuzey güney çevre yolu çalışmaları önümüzdeki sene bitecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve altyapı rekorlarını gerçekleştirdik. Deprem, pandemi gibi sıkıntıların olduğu dönemde bizler bu yatırımları yaptık. Şehrimize hizmet etmek bizim için onurdur. İşimizle öne çıkacağız. Bunları yaparken elbette ki eksiklerimiz olacak. Bir evi düşünün. Evlerimizin ihtiyaçları bitmediği gibi şehrimizin de ihtiyaçları bitmez. Ancak temel hizmetlerin yapılması gerekiyor. Altyapı, üstyapı, arıtma, sulama kanalları gibi temel hizmetler yapıldı. Milletimizin hizmetine açıldı. Bütün Malatyalılarımıza Doğanyollu hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.