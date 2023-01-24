Doğanyol, Sivrice depreminin izlerini 3 yılda sildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde üç yılda yapılan yatırımlarla depremin izleri silindi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. 6.8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini gösterdiği ilçelerin başında gelen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ise 4 vatandaş hayatını kaybederken, evlerin büyük bölümü hasar gördü. Depremin hemen ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ve üç yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Doğanyol'da depremin izleri silindi.

“Allah Cumhurbaşkanımıza ömrümüzden ömür versin”

1966 yılında Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen depremin üzerinde yıllar geçmesine rağmen depremzedelerin konutlarına kavuşamadığını aktaran depremde yıkılan evinin yerine yeni bir konuta kavuşan depremzedelerden 85 yaşındaki Orhan Öz, "Deprem olduğunda Malatya'daydım daha sonra Doğanyol'a geldiğimizde ev yıkılmıştı. Malatya'da 2 yıl kirada kaldık. Evler yapıldıktan sonra gelip yerleştik. Allah razı olsun devlet bize böyle bir ev nasip etti. İki ay oldu eve taşındık. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gelip gördü buraları. Depremde burada tek ev kalmamıştı bütün evler yıkılmıştı. Allah ömrümüzü kessin Cumhurbaşkanımıza versin. Allah ondan razı olsun" dedi.

“Annemi enkazdan çıkardık ama yengem ve yeğenimi kurtaramadık”

Depremde enkaz altında kalan annesini kurtaran bir başka depremzede Kadriye Ayyıldız ise “2020 yılında büyük bir deprem yaşadık. Enkazın altında annemi çıkardım. Dışarı çıktığımızda her yer toz duman olmuştu. Sonra yengemlere gittik onlar enkazın altında kalmışlardı çıkaramadık. Daha sonra çıkardılar ama yengem ve yeğenim vefat etmişti. 2023 yılında da evimiz teslim edildi. Çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı

“Üç yılda tüm alt ve üst yapı yenilendi”

Üç yıl gibi bir süreçte Doğanyol'un hem alt hem de üst yapısının tamamen yenilendiğini belirten Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da, "24 Ocak 2020 depreminin ardından yaklaşık 3 yıl geçti. Depremde ilçemizde 4 can kaybımız olmuştu. Depremden sonra devletin bütün bakanlıkları Cumhurbaşkanımızın koordinasyonuyla hızlı bir şekilde iş ve işlemlere başladılar. Doğanyol ilçe merkezimiz ve Gökçe Mahallemiz kentsel dönüşüme girdi.Toplam 3 mahallemizde 420 konut, yaklaşık 75 ticarethane, 2 cami ve 80 ahırdan oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Kırsal mahallemizde yaklaşık 100 tane tarım köy projesinde konutlarımız yapıldı. Bugün deprem mağduru bütün vatandaşlarımız konutlara geçmiş durumda. Yalnızca hak sahibi işlemlerden kaynaklanan bazı gecikmeden veya yasal mevzuattan dolayı inşaatı devam eden bazı konutlarımız var. Üç yıllık bir süre zarfından depremin bütün izleri silinmiş durumda ilçemizde. Bunun mimarı depremin ardından 24 saat geçmeden ilçemize teşrif eden Cumhurbaşkanımız, İçişleri, Sağlık, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlarımız, Öznur Çalık vekilimiz, Doğanyollu, Malatya Milletvekillerimiz, Büyükşehir belediye başkanımız, il, ilçe teşkilat başkanlarımız, Valimiz, kaymakamlarımız, bürokratlarımız ilçemize dair güzelliklerin ortaya çıkmasında emek sahibi oldular" şeklinde konuştu

“Güçlü bir ülkenin vatandaşı olmaktan mutluluk duymaktayız”

Deprem sonrası devletin gücünü Doğanyol'da her şeyi ile hissettirdiğini ifade eden Başkan Bay, “Konutların haricinde ilçemizin genelinde karayolu çalışması, kapalı spor salonu, devlet hastanesi, güneş enerji santrali gibi çok sayıda hizmet hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Güçlü bir ülkenin vatandaşı olmaktan mutluluk duymaktayız. 3 yıl gibi bir süreçte bir ilçenin tamamıyla gerek altyapı gerek üstyapı hizmetlerinin yenilenmesine şahit olmaktan mutluluk duymaktayız. Bu aşamada vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü devletimizin kudretine güvendiler vakarlı durdular ve bugün sıcak yuvalarına kavuştular" diye konuştu