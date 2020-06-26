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Doğanyol'da muhtarların sorunları dinlendi

Malatya’nın Doğanyol İlçesinde yakında zamanda yaşanan iki ayrı depremden etkilenme durumu ile muhtarların sorunları dinlendi.

Malatya'nın Doğanyol İlçesinde yakında zamanda yaşanan iki ayrı depremden etkilenme durumu ile muhtarların sorunları dinlendi.


İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, ilçenin meseleleri ve deprem afeti ile ilgili gelişen konular hakkında ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçe belediye toplantı salonunda düzenlenen muhtarın katıldığı toplantıda, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden ve Malatya'nın Pütürge İlçesinde 5 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Doğanyol'da depremden sonra yapılanlar da gündeme geldi.


Toplantıda ayrıca muhtarların dile getirdiği, ilçe belediyesiyle ilgili sorunlar ilçe belediyesine, Malatya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili sorunlar da Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine karar verildi.

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