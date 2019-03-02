Doğanyol'dan Cumhur ittifakına tam destek

AK Parti Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay'ın seçim bürosu açılışına katılan Cumhur ittifakının adayı AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Hizmette temel esasımız, adalettir" dedi.

Cumhur İttifakı Malatya'da ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe ziyaretleri kapsamında Cumhur İttifakı adaylarının seçim bürolarının açılışı da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamında, Doğanyol İlçesi'nde AK Parti Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay'ın seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Seçim bürosunun açılışına, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 31 Mart 2019 seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik seçimi olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu hükümet sistemi aynı zamanda ilk demokratik imtihanımız olacaktır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmak aynı zamanda beka meselesidir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, "Partimizden aday gösterilmeyenler dava, parti, sadakat, lidere bağlılık, millete hizmeti bir kenara bırakıp, başka partilerde koltuk sevdasına düştüler. Ama Doğanyol Belediye Başkanımız Recep Gülbey, 'Ben aday değilim partimizin hizmetindeyim. Ben ülkeme, milletime hizmet için reisimin yanındayım' dedi. Bu örnekliği tüm Malatya'ya gösterdi. Ben veda, dava adamlığı, sadakat nedir, bazılarının Recep başkandan örnek almalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, "Biz herkesi kucaklayacağız. Herkesi bir göreceğiz. İnsanların birliğinde, dirliğinde memleketin beraberliğini, memleketimizin istikbalini, ikbalini göreceğiz. Ömrümüzü buralarda geçireceğiz. Siyaset gelip geçicidir. Özellikle siyasiler olarak nezaket ve nezaheti bozmamalıyız. Söylemlerimizde muhlis dil kullanmamız lazım. Ötekileştirecek tutum içerisinde hareket etmemeliyiz. Onun için biz pusulamız amaç için her yolu mubah gören hırs duygusu olmayacak. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın, insanı sevmenin, azim duygusu içerisinde olacağız" dedi.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okuyan Gürkan, "Biz, memleketimizin sevgi ve muhabbet atmosferi içerisinde, birbirlerine sevgi, saygı ölçeğinde bu hizmet yarışını da o nezaket ve nezahet ölçüleri içerisinde yürütülmesini istiyoruz. Bizler, sizlere hizmet edeceğiz. Çıktığımız yolda çalışma anlayışımız şemsiyemiz gökyüzüdür. Güneşin ışığı ve ısısından gözlerini ve evinin perdesini kapatmayan herkes nasıl yararlanırsa, bizim hizmet anlayışımızda o çerçevede olacaktır. Adalet temel esasımızdır" şeklinde konuştu.

Gürkan, Malatya'nın 31 Mart'ta destan yazacağını ifade ederek, "Malatya'yı, 30 büyükşehir değil 81 ilin açık ara önünde görmek istiyorum. Malatya, medeniyet destanları yazmış bir şehirdir. Malatya, kahramanlık destanları yazmış bir şehirdir. İnşallah 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız" sözcüklerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Bazıları ortaya bir takım laflar atıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'trenden inen asla bir daha binemez.' Bizim adaylarımız belli; seçilse de seçilmese de biz yola kiminle çıktıysak onunla devam ederiz. Kazanırsak hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte seçim bürosu hizmete açıldı. Adaylar daha sonra ilçede esnafları da ziyaret ederek seçimlerde destek istediler.