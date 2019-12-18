İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğru mevsimde doğru lastik için denetimler arttı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Doğru Mevsimde Doğru Lastik sloganı kapsamında İlçe Jandarma Trafik ekipleri denetimlerini artırıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Doğru Mevsimde Doğru Lastik sloganı kapsamında İlçe Jandarma Trafik ekipleri denetimlerini artırıyor.


Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon, kamyonet, minibüs gibi araçlara yönelik denetim yaptı. 24 saat sahada olan jandarma trafik ekibi, kış şartlarına uygun lastik kullanmayan araç sürücülerine uyarılarda bulundu.


Arguvan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva da ekibiyle beraber denetim yaptı. Ayva, araç sürücülerini uyararak, kış lastiği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi. Günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda bilgiler veren Ayva,” 1 Nisan 2020'ye kadar sürecek kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu yüzden tüm araç sürücülerinin, can ve mal güvenliği için kış lastiği konusunda duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.


Okul servis faaliyetleri yapan sürücüleri de sıkı denetleyen Komutan Ayva, öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri hususunda da uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.