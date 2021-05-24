Doğu Anadolu'da ormanların yüzde 28'i verimli

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Malatya'nın da içerisinde bulunduğu Elazığ Bölge Müdürlüğü alanındaki ormanların yüzde 28'inin verimli olduğunu belirterek, "Bu rakamlar bizlere rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaşmamızı dikte ediyor” dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde görev yapan orman teşkilatı mensuplarına Silvikültür eğitimi kapsamında Malatya'da 3 gün sürecek toplantı başladı. Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı'nın selamlama konuşması ile başlayan programda konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslah çalışmaları ve fidan üretim programları ile ilgili bilgi verdi. Meşe konusunda ciddi anlamda rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını aktaran Çetiner, “Ormanlarımızda meşenin yanında ardıç ağaçları da var. Bunların yüzde 70'i bozuk vasıfta. İnsan kaynaklı, hayvan kaynaklı ciddi manada yıllardır dejenere olmuş sahalarımız var. Bizler bu bozuk meşeler ile dejenere olmuş meşeleri kendi kaderine bırakmayı düşünmüyoruz. Bu bozuk meşeler üzerinde yapacağımız rehabilitasyon çalışmalarıyla bozuk sahalarımız verimli alanlara dönüşecek. Bu sizin gayretlerimiz de sizin yapacağınız projeler ile hayata geçecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük de, Malatya'da yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veridi. Çörtük, Malatya'da 15 Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 Milli Park, 15 Tabiat Parkı, 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 5 adet sulak alan ve 1 adet tabiat koruma parkı olmak üzere toplam 21 koruma alanında hizmet verdiklerini belirtti.

Toplantıda son olarak söz alan Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür'de yeni ormanların kurulması ve yetişmiş ormanların gençleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Orman mühendisliğinin, ekosistemin ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir bilim dalı olduğunu da kaydeden Temür, “Orman mühendisi demek silvikültürcü demektir. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nün alanı yaklaşık 1 milyon 350 bin hektar. Genel alanın yaklaşık yüzde 16'sına tekabül ediyor. Ormanlarımızın yüzde 28'i verimli, yüzde 72'si bozuk ayrıca, bu ormanların yüzde 55'i koru, yüzde 45'i de baltalık olarak işletiliyor. Bu rakamlar bizlere rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaşmamızı, tüm dikkatimizi buralara vermemizi dikte ediyor” dedi.

Ormanları planlarken 3 ana fonksiyonun göz önünde bulundurulması gerektiğini de dile getiren Temür, "Bunlar ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel fonksiyonlar. Elazığ orman bölge müdürlüğümüzde yapacağımız ormancılık planlamalarımızda ekolojik fonksiyon mutlaka birinci öncelik olmalıdır" diye konuştu.