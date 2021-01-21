Doğu Anadolu'daki ihracatçılar körfez ülkelerine yönelecek

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerine bakan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Manama Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar'ın katılımıyla “İhracatı Geliştirme Temalı İşbirliği ve Koordinasyon” toplantısı düzenlendi. Covid-19 pandemisi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve 26 Kalkınma Ajansı'ndan 40 uzman personel katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, toplantıda Körfez ülkeleriyle ilgili yeni fırsatları, yeni pazarları öğrenme fırsatını yakalayacaklarını söyledi.

Yoğunlu, Kovid-19 pandemisinin küresel bir sorun olduğunu belirterek, aşılanmalarla birlikte küresel pazarında hareketleneceğini düşündüklerini ifade etti.

Kalkınma Ajanslarının da küresel pazarın hareketlenmesinin hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Bu toplantımızı da bu kapsamda düzenliyoruz. Güzin Hanım'ın bu alanda hem saha tecrübesi var hem de akademik anlamda gerçekten çok iyi bir bilgiye sahip. İşbirliğine de çok açık. Ajans olarak daha önce kendileriyle çok önemli etkinlikler yapmıştık. İhracatla ilgili tüm ajanslarının olduğu gibi bizim de Fırat Kalkınması Ajansı olarak biraz da mentörlük beklentimiz var. Güzin Hanım'ın da tecrübeleri ile bize yol göstermesini bekliyoruz. İnşallah bu toplantı da bir başlangıç olur. Toplantının ve istişarenin bu çerçevede gitmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye-Bahreyn ticari ilişkileri, Körfez pazarındaki ülkelerin idari ve ekonomik yapısı, iş ve yatırım mevzuatı, ithalat, gümrük ve korumacılık tedbirleri, standardizasyon ve sevk öncesi inceleme uygulamaları, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracattaki durumu gibi konuların ele alındığı toplantıda, ihracatta potansiyel ürünler, pazarda avantajlar, yaşanan sorunlar ve tavsiyeler ile ihracatı artırma bağlamında stratejilerin oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında başlatılan “Pazar Fırsatları” etkinliklerinin devamı niteliğinde gerçekleştirilen işbirliği toplantısı, Bahreyn ve diğer Körfez ülkeleri özelinde dış pazar potansiyellerine yönelik deneyim paylaşımları, mevcut durum tespiti, ülkeler arası siyasi ilişkilerdeki son durum, süregelen pandemide dış ticarete yaklaşımlar ve sektör bazlı potansiyel ihracat kalemleri hakkında damıtılmış bilgilerin aktarımı ile devam etti.

Ajansların bölgelerindeki üreticilere Körfez ülkelerine ihracat zemini hazırlaması, pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ve genel manada ihracatın artırılmasını hedefleyen koordinasyon toplantısı, Doç. Dr. Güzin Bayar'ın sunumunun ardından karşılıklı soru-cevap ile sona erdi.