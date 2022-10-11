Doktor dinlenme salonuna törenli açılış

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'nde, yoğun mesai harcayan doktorların dinlenmesi, sosyalleşmesi ve motivasyon sağlamaları için oluşturulan sosyal amaçlı salon kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Mustafa Sezai Demirel, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ve hastane idarecilerinin katılımı ile hizmete giren sosyal amaçlı salon birçok ihtiyacı karşılayacak. Eski hastanenin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yerine 300 yataklı olarak inşa edilen Battalgazi Devlet Hastanesi, 22 Haziran 2022'de hizmete açılmıştı. Hastanede daha sonra birimler kademe kademe hizmete sunularak, geçtiğimiz günlerde bütün birimleri ile tam donanımlı olarak hizmet vermeye başlamıştı.