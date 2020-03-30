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Doktor İnanç'tan korona virüsten korunmak için 14 kural uyarısı

İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Doktor Nurettin İnanç, ”Korona virüs konusunda halkımızı bilinçli ve 14 kurala uyulması noktasında duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.


Malatya'da özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Doktor Nurettin İnanç, korona virüs konusunda vatandaşları uyarıp, “Hızla tüm dünyaya yayılan ve maalesef ülkemizde de can kayıplarına neden olan korona virüs salgını ile ilgili tüm hastalarımızı ve halkımızı son derece bilinçli ve duyarlı davranmaya davet ediyorum. Sağlık otoritelerinin ve yöneticilerin uyarılarına, kısıtlamalarına harfiyen uymaları gerektiğini belirtmek isterim. 14 kurala uyulması noktasında duyarlı olmaya davet ediyorum. Maalesef çok ciddi ve ölümcül bir tehditle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlara suya sabuna dokunmayı öneren İnanç, “Sık el yıkama alışkanlığı, yakın temastan kaçınma, kalabalık ortamlardan kaçınma, zorunlu haller olmadıkça seyahate çıkmama, özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların evde vakit geçirmesi genel önerilerim olacaktır. Buna rağmen ateş, boğaz ağrısı, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayeti olan bireylerin evlerinden 112 veya 184 numaralı birimle irtibata geçmesini öneriyorum. Bu ve benzer şikayeti olanların kendini izole etmesinin salgının hızını kıracağını ve kısa sürede normal günlük hayata dönebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

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