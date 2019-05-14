Doktor odasının kundaklanmasına tepkiler sürüyor

Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının bir hasta yakını tarafından kundaklanmasına sağlık camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türk Nöroşirurji Derneği üyeleri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek, yaşanan olaya tepki gösterdi. Ziyarette konuşan Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan, Sağlıkta şiddet yasasının biran önce içi dolu biçimde çıkarılması gerektiğini ifade ederek, “Elim bir saldırıya maruz kalan hocalarımıza destek olmak için buraya geldik. Yaşanan olay bizleri çok üzdü. Sağlıkta şiddet çok ciddi bir sorun” dedi. Her 30 dakikada bir sağlık çalışanın şiddet gördüğünü ifade eden Ceylan, “Ama İnönü Üniversitesi'nde yaşanan yangın, şiddeti çok farklı bir boyuta taşıdı. Biliyorsunuz hastaneler savaşlarda bile dokunulmazlığı olan kurumlardır. Böyle bir kurumda yangın olması ve gece saatlerinde olması aslında bir şans, çünkü çok daha elim sonuçlara gidebilirdi” ifadelerini kullandı. Sağlıkta şiddetin hekimler ve tüm sağlık çalışanları için en önemli sorun olduğunu dile getiren Ceylan, “Bunu sadece kınamalarla geçiştirmek istemiyoruz. Çözümü üzerine üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Biz hastalarımızla ilgili duyarlılığın oluşturulması, empatinin oluşması, ilişkilerin hazırlanması açısından her şeyi yapıyoruz ama bir talebimiz var. Sağlıkta Şiddet yasasının biran önce içi dolu biçimde çıkarılmasıdır. Bu şiddeti uygulayanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Hatta bu yönde cezaların arttırılması gereklidir. Bunun sağlıkta şiddete çözümde önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise yaşanan kundaklama olayı sonrası çıkan yangının kısa bir süre içerisinde söndürüldüğünü belirterek, “Ama yüreğimizdeki yangın halen devam ediyor. 10 binlerce hastaya şifa vermiş, gecesini, gündüzüne katarak çalışmış ve çalışmaya devam eden çok değerli hocamızın odasını kundaklayan bir hasta yakını. Bir hain, bir insanlıktan nasibini almamış bir kişinin yaptığı ve Türkiye'de benzeri, örneği daha önce görülmemiş elim bir olayı yaşadık” ifadelerini kullandı. Olayın failini yakından takip ettiklerini de dile getiren Kızılay, “Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında acil bir haberle hepimiz hastaneye geldik. Hastanemizin nöbetçi çalışanları Malatya İtfaiyesi ile kısa sürede yangını söndürdü ama yüreğimizdeki yangın devam ediyor. Bu ancak ne zaman söndürülür? Bu sağlıkta şiddete kesin ve kararlı çözümler üretilince söndürülür” diye konuştu.

Olay sonrası tüm çalışanlar, doktor ve sağlık çalışanlarının büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Kızılay, “Kararlılıkla tedbirleri alacağız. Bu olayı yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.