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Doktorlar dernek çatısı altında toplandı

Malatya’da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.

Malatya'da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.


Malatya Aile Hekimliğini Geliştirme Derneği (MAHGED) Başkanı Dr. Vahap Almasulu ile Dr. Hüseyin Selçuk, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Gökhan Yuka, Dr. Yasin Karaoğlu ve Dr. Öcal Karaoğlu'ndan oluşan yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'yi ziyarette bulundular.


MAHGED Başkanı Dr. Vahap Almasulu, derneğin kurulma amaçları ve çalışmalarını, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'ye iletip, sorunlarını dile getirdi.


Genelde istişare şeklinde geçen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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