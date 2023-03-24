Dokuz Eylül Üniversitesi'nden deprem bölgesine mobil su arıtma tesisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından mobil su arıtma tesisi kuruldu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi hocaları tarafından tasarlanan su arıtma tesisi depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite ekibi Teknokent konteyner merkezi ve MEGSAŞ ekmek fabrikasında kurulan mobil içme suyu arıtma tesisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Rektör Nükhet Hotar, “Deprem bölgelerinde yer altındaki bazı kırılmalardan dolayı şehir suları bir süre kullanılamaz oldu. Hala kullanılamıyor. Biz bu noktada devreye girdik. Hocalarımız hızlıca bir proje geliştirerek bizim rektörlüğümüzün de maddi katkılarıyla bir oluşum içerisine girdiler ve su arıtma tesisi yaptılar. Su arıtma ünitemizi önce Adıyaman'da kurduk. Daha sonra Malatya'dan da bakanlığımızdan hem de belediye başkanlığımızdan talep oldu” dedi.

Su arıtma tesisinin depremzedelerin hizmetine sunduklarını dile getiren Hotar, "Normalde arıtılanın çok üzerinde bir kapasiteye sahip. Yaklaşık 2 bin 200 konteynerin olduğu günlük 150 ton üretebilecek olan tesis. Akan sular musluklardan herkesin kullanımına açık. İçilebilir, diş fırçalanabilir, yemekte kullanılabilir, kısmen çamaşırhanede bile kullanılacak. Dolayısıyla hayati bir öneme sahip. Zaman zaman da halk sağlığı ekipleri tarafından sürekli ölçümleri yapılmış olacak” ifadelerine yeri verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremlerden dolayı zarar gören su kaynağının içilebilir standartta olmadığını mobil su arıtma tesisini kuran Rektör Hotar ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.