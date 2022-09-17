İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dolaptan düşen silahın ateş aldı: 1 yaralı

Malatya’da bir kişi temizlik yaparken dolaptan düşen silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Malatya'da bir kişi temizlik yaparken dolaptan düşen silahın ateş alması sonucu yaralandı.



Olay, 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan A.K. (50) temizlik yaptığı sırada dolaptaki silah yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun hedefi olan A.K. bacağından yaralanırken, yaralı şahıs aile üyeleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yapan ekipler ruhsatsız bir adet tabanca, üç adet dolu mermi, bir adet boş kovan buldu. Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.