Down Sendromlu çocukların at sevgisi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Battalgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Hayvan Barınağında öğrenciler ile birlikte etkinlik faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezindeki Down Sendromlu çocuklar ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi At Çiftliğine gidilerek etkinlik faaliyeti yapıldı. At Çiftliğinde ata binen Down sendromlu çocuklar neşeli bir gün geçirdi.