Dr. Aydoğdu'dan kadavralı eğitim

Dr. Oğuzhan Aydoğdu, bilgilerini genç meslektaşlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Dr. Aydoğdu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin Ankara'da organize ettiği program çerçevesinde eğitim verecek. Kursta uygulamalar kadavra üzerinde gösterilecek.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, ‘preservation rinoplasti' (koruyucu burun estetiği) metodunu Türkiye'de ilk uygulayan cerrahlardan. 2015 yılında Barselona'da katıldığı eğitimlerle öğrendiği tekniği uzun süredir kendi kliniğinde uygulayan Dr. Aydoğdu, başarılı operasyonlarıyla adını yurtdışında da duyurdu.

Bu alanda edindiği tecrübe ve birikimleri çeşitli eğitim programlarına katılarak genç meslektaşlarına aktaran Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, şimdi de Ankara'da plastik cerrahi uzmanlık öğrencileri ve yeni uzman olmuş plastik cerrahlarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dr. Aydoğdu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TPRECD XV. Rinoplasti & VIII. Yüz Estetiği Kursu'na davet edildi.

Fransa'da sunum yapmıştı

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda gerçekleşecek eğitim programında “koruyucu rinoplasti”, “dorsal hump problemleri ve çözüm önerileri” konularını ele alacak. Eğitim sırasında anlatılan uygulamalar, kadavra üzerinde de gösterilecek. Dr. Aydoğdu, geçtiğimiz eylül ayında da Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği tarafından Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen etkinlikte koruyucu burun estetiği hakkında özel bir sunum yapmıştı.