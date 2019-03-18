İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DSP Arguvan Adayı Kılıç'ın projeleri ilgi gördü

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç’ın açıkladığı projeler her kesimden destek gördü.

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç'ın açıkladığı projeler her kesimden destek gördü.


Geçtiğimiz günlerde ilçedeki Abdal Musa Cem Evinde projelerini açıklayan DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, Arguvan'ın kaderinin bir baştan bir başa değişeceğini belirterek “Halkla ortak akıl yönetimi ile Arguvan'ı yöneteceğiz” dedi.


Arguvan için hizmet yapacaklarını kaydeden Kılıç, yeni iş sahaları da açacaklarını ve bu kapsamda ilçenin ekonomisine de önemli katkılar sunacaklarını söyledi.


Arguvan'ın sanat ve kültür anlamında da hak ettiği yer gelmesi adına projelerinin hazır olduğunu kaydeden Kılıç, gittiği her yerde Arguvanlıların büyük desteğini alıyor.


Şuan kadar ilçeye bağlı tüm mahalleleri tek tek dolaşan Kılıç, ev ev gezerek tüm vatandaşlarla bire bir görüştü. 7'den 70'e herkesin desteğini gören Kılıç, göreve gelmeleri durumunda ortak akıl ile birlikte belediyeyi yöneteceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.