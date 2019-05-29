DSP'li Meclis üyesi partisinden istifa etti

Malatya'nın Arguvan ilçesinde DSP'den Belediye Meclis üyesi seçilen Ersoy Eren, DSP'nin 23 Haziran'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermemesi nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Arguvan Belediye Meclis Üyesi Ersoy Eren, Demokratik Sol Parti'nin 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine katılmayacağını anımsatarak “Geçen sürede DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'da Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceklerini basın yolu ile açıkladı. Ve desteklememe nedeni olarak da bazı ithamlarda bulundu, bunları kabul etmem mümkün değildir” dedi.

Genel Başkan Aksakal'ın DSP adına yaptığı açıklamaların ilkelerine ve demokrasi anlayışına uymadığını belirten Meclis Üyesi Eren, “Hiçbir zaman ülkemizde ve yaşadığım yerde sayısız örneği olan haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalma anlayışını benimsedim, kabulde etmedim bu nedenle DSP'den istifa ediyorum. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, seçildiğim Arguvan Belediyesi Meclis üyeliğine bundan sonra bağımsız Belediye Meclis üyesi olarak devam edeceğim. Ekrem İmamoğlu'nu 23 Haziranda İstanbul seçimlerinde destekliyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.