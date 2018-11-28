Dükkanları yıkılmaya çalışılan kadın 3. kattan atlamak istedi

Malatya'da yıkım kararı verilen dükkanlarının hukuksuz bir şekilde yıkılmaya çalışıldığını ileri süren bir kadın kendini 3. kattan atmaya çalıştı. Olaya müdahale eden polisler kadının atlamasına son anda engel oldu.

Olay, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Natalia-Hüseyin Kayalar çiftinin 2010 senesinde kurdukları fırın, market ve manav dükkanları için yıkım kararı verildi. Karara itiraz eden Kayalar çifti konuyu mahkemeye taşıdı.

İddiaya göre, İdare Mahkemesinde dava süreci devam ederken 5 gün önce zabıta ekipleri çiftin iş yerlerine gelerek 5 gün içinde ilgili yapıların boşaltılmasını ve yapıların yıkılacağını bildirdi. Kararın hukuksuz olduğunu savunan çift ise dükkanları boşaltmadı. 5 günlük sürenin dolmasının ardından Valilik ve Kaymakamlık tarafından gönderilen iş makinelerini karşılarında gören dükkan sahipleri kararın hukuksuz olduğunu ileri sürerek dükkanlarının önünde eylem yaptı. Yıkımla görevlendirilen işçileri ve vatandaşları karşı karşıya getiren olayda bölgeye 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk dildi.

Mahalle sakinleri de eyleme destek verdi

Kayalar çiftine mahalle sakinleri de destek verirken, dükkan sahipleri ve mahalleliler yıkımın sonuna kadar karşısında olduklarını ve asla izin vermeyeceklerini ifade etti. Yapılan eyleme ve karşı çıkışa rağmen iş makineleri bölgeden çekilmeyince Natalia Kayalar bir apartmanın 3. katındaki evine çıkarak kendini atmak istedi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri apartmanın önüne branda açarak gerekli önlemleri aldı. Olay yerinde bulunan polisler de bölgeyi güvenlik çemberine aldı. 8 senedir işlettikleri dükkanlarının hukuka aykırı bir biçimde yıkılmaya çalışıldığını söyleyen Natalia Kayalar, kendilerinin her şeyi yasal şekilde yaptığını ifade ederek konunun düzeltilmemesi durumunda kendini atacağını söyledi. Dükkan açılması için 8 sene önce Valilik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kendilerini teşvik ettiğini ve destek verdiğini vurgulayan Kayalar, dükkanlarının rant uğruna yıkılmaya çalışıldığını ve arazilerinin birilerine peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Yetkili kişilerin kendisiyle iletişime geçmesini polislerden talep eden Kayalar, yıkım sebebinin kendisine açıklanmaması halinde aşağıya inmeyeceğini belirtti. Bu sırada kadınla iletişime geçmeye çalışan polis ekipleri aşağıya inmeye ikna etmeye çalıştı. Yapılan ikna konuşmaları bir türlü netice vermeyince polis ekipleri gizlice eve giderek kadını pencereden aşağıya çekti.

Polisin müdahalesi ile atlama girişimi engellenen Kayalar daha sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken bölgedeki iş makineleri de ekipler tarafından geri çekildi.