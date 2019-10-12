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“Dünya Atabarı Oynuyor”projesinde Malatyalı öğrenciler göz doldurdu

“Dünya Atabarı Oynuyor” projesinde yer alan Malatyalı öğrencilerin göz doldurdukları bildirildi.


Malatya Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformunun iş birliği ile hazırlanan “Dünya Atabarı Oynuyor” projesinin belgesel çekiminde Malatya Final Okulları olarak yer aldık. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Hasan Doğan, okul olarak sosyal ve kültürel ile sportif faaliyetlere önem verdiklerini de vurgulayıp, bu konuda da öğrencilerin başarılı olduğunu kaydetti.

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