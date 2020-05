Dünya Çiftçiler Günü'nde üretim vurgusu yapılıp, ‘İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder' anlayışıyla herkesin ve her kesimin bilmesi gerektiği bildirildi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, üretimine önemine vurgu yaptı. Dünya Çiftçiler Günü'nün, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946 olup 1984 yılından beri her yıl kutlandığını hatırlatan İhsan Akın, 2020 yılı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Covid-19 hastalığının gündemde olduğunu kaydetti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğine dikkat çeken Akın, “Ama biz ülke olarak bu sınavı iyi geçiriyoruz çok şükür. Fakat bazı alanlarda tedbirlerin gevşetilmesi doğru değildir. Hastalık geçmiş değil. Herkesin tedbiri elden bırakmaması gerekir. Özellikle toplu alanlarda tedbirlerini daha fazla alması ve çok dikkat etmesi zorunludur” ifadelerine yer verdi.

Akın, “Bu anlamda eğer nefes alıyorsak yaşıyorsak beslenmemiz için yaşamsal öneme sahip tüm tarım ürünleri üreten çiftçilerimizin, üretici ve yetiştiricilerimizin önemi büyüktür. Bağ, bahçe, yayla, mera, tarla mahalle ilçe ve il merkezinde her alanda nasıl zor şartlar altında kısıtlı imkânlarla üretmeye çalışırken ne kadar zorlandıklarını yaşanan hastalıktan ve alınan tedbirlerden dolayı bir çok eksiklik aksaklık yaşamalarına rağmen tüm güçleri ile çalıştıklarını iyi biliyoruz. Çiftçilerimizin haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması her alanda mecburi hale gelmiştir. Kırsala sahip çıkmamız ve üretimimizi kesinlikle arttırmamız gereklidir. Bu anlamda herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır” dedi.

Üreticilerin desteklenmesi istendi

Üreticilerin de desteklenmesini isteyen İhsan Akın, “Elinin değdiği her şeyi üretime yönelten, güzelleştiren, tarım hayvancılık ekosistemini ayakta tutan, yuvası, ailesi ve vatanı için üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan en zor şartlarda çalışan, tarladan bahçeden yayladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan, gece ve gündüz demeden üretimde rol alan, evine, ailesine, ülkesine ürettikleri ve yetiştirdikleri ile destek olan, ülkemizin fedakâr üretici kadınları başta olmak üzere, tüm emekçi çiftçilerimizin her anlamda daha fazla desteklenmesini bekliyoruz. Bugüne kadar verilen desteklemeler için ise başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tarımsal üretimin sürekliliğinde başı çeken aile işletmelerimiz, kadınlarımız ve tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tekrar tebrik ederiz.

‘İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder' anlayışıyla herkesin ve her kesimin elini hatta bedenini taşın altına koyma zamanı gelmiş ve geçmektedir. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz, suyumuzu kıymetini bilmek, üretime ve üretene destek olmak dileğiyle çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu.