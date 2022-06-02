Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş'ın dua vurgusu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesi, İnönü ortaokulundaki söyleşiye katıldı. Okulda büyük bir coşku ile karşılanan Akbaş, küçük yaştan itibaren antrenörlüğünü de yapan babası ile birlikte katıldığı söyleşide öğrencilere şampiyonluk yolunda geçirdiği süreç hakkında bilgiler verdi. Akbaş, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek ve Türk Bayrağını en tepede dalgalandırmak için sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. Öğrencilerle yapılan soru cevap kısmında ‘'Maçlara çıkmadan önce yaptığınız bir totem var mı'' sorusuna karşılık Akbaş, maçtan önce aynı zamanda antrenörü olan babası ile mutlaka maç konuşması yaptığını ve dua ettiğini söyledi. Çalışmadan, emek vermeden hiçbir başarıya ulaşılamayacağını özellikle belirten Akbaş, öğrencilere öncelikle hedeflerini oluşturmalarını daha sonra oluşturdukları hedefler doğrultusunda çok ama çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Söyleşi, Okul Müdürü Ahmet Turan Yılmaz'ın Hatice Akbaş'a şampiyonluk resminin kara kalem çalışmasını hediye etmesi ile sonlandı.