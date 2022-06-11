Dünya kültür mirası Arslantepe Höyüğü'ne ilgi artıyor

Malatya Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesinden sonra özellikle uluslararası kültür ve turizmcilerin daha da dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Arslantepe'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonra yüzde 50 civarında arttı.

UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi'nin 26 Temmuz 2021 tarihinde düzenlediği toplantısında, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nde bugünlerde yerli ve yabancı turist sayısında artış gözleniyor.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan ve Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

Turist yüzde 50 arttı

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesinden sonra, turistlerin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Arslantepe'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonra yüzde 50 civarında arttı.

İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da ‘İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda bugüne kadar çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu.