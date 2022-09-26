Dünya Kültürleri Festivalinde “Arslantepe” teması vurgulandı

Dünya Kültürleri Festivali, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteği ile Ebrişem Gallery'nin organizasyonuyla Ankara CerModern'de başladı.

Malatya'nın “Arslantepe Höyüğü” temalı, CerModern'de gerçekleştirilen açılış törenine Fransa, İtalya, İran, Azerbaycan, Hindistan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere 30 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri ayrı ayrı stand açarak katıldılar.

Dünya Kültür Festivali'nde ayrıca 47 büyükelçilik tarafından da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Açılışa, katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise açılış töreninin ardından, 30 ülkenin büyükelçisi ile bir araya gelerek, görüşmelerde bulundu.

Başkan Gürkan, Dünya Kültür Festivali'nin bu yıl ki temasının “Arslantepe Höyüğü olmasından dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya Kültürleri derken önce kültür olgusuna bakmamız lazım. Kültür ne demek? Kültür insanlık tarihi boyunca maddi manevi bütün değerlerin toplamına kültür diyoruz. Kültürün tarifini ettikten sonra bir de insanı tarif etmemiz lazım. İnsan biyolojik, sosyal, kültürel bir varlıktır. Bütün canlılarda biyolojik ve sosyal özellik vardır. Kültürleşme ögesi sadece insanlarda vardır. Bu anlamda insan bizim için çok önemlidir. Dünyadaki gerçek hümanizmin koruyucusu Yunus Emre'dir. Dünya kardeşliğidir. Burada bakın 30'un üzerinde ülkemizin temsilcileri var. Her temsilcimizin çok değerli kültür ögeleri var. Bunlarla tanışmak, bunlarla kaynaşmak, bunlarla iletişim ve etkileşim içerisinde olmak hakikaten insanın temayüzü açısından önemlidir. Yani insanı yaşat ki insanlık yaşasın anlayışının temel esasını kendimize destur edinmemiz lazım. Aksi takdirde dünya savaşlara gark olur, kardeş savaşları ve insanlığı ve insanlığın önündeki huzuru ve gelişmenin de önüne geçer diye düşünüyorum. Önemli olan insanlığın barış içerisinde yaşaması için üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getirmektir. Bu kültürel etkinlikler, sosyal etkinlikler, iletişimler ve ülkelerde bulunan elçilerimizle bunları en güzel şekilde ortaya çıkaracak temel değerlerimiz olarak görmekteyiz. Bugün burada Dünya Kültürleri Festivali olarak organize edilen ve organize eden Ebrişem Gallery'a ve diğer paydaşlara teşekkür ederken şunu ifade etmek istiyorum. Bir teşekkürü de Malatya halkı adına ve insanlık adına onlara teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorum, tema olarak Arslantepe'nin kullanılmasından dolayı. Arslantepe nedir, Arslantepe nerededir, Arslantepe niçin önemlidir, Arslantepe niçin Dünya Kültürel Mirasın listesinde on dokuzuncu olarak tescil edilmiştir. Arslantepe'yi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyoruz” dedi.

“Dünya Kültürleri Festivali'nde Arslantepe temasının kullanılması çok önemlidir”

Arslantepe Höyüğü kazı süreci hakkında bilgiler aktaran Gürkan, “1931'de başlayan kazılar 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı 1960'tan sonra başlayan ve halen devam eden kazılardaki bulgular bize şunu göstermiştir. Dünya insanlık medeniyetinin Malatya'da Arslantepe'de başladığını göstermiş bu da UNESCO Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Dünyadaki insanlık medeniyetinin yerleşik hayata geçilmesi, devlet hayatı olgusunun oluşturulması, din-devlet olgusunun ayrıştırılması, gümrükleme ve ticaret işlemlerinin yapılması, muhasebe işlemlerinin yapılması ve taş devrinden demir devrine evrimleşmesi ve bu evrimlerle beraber demirin araç, gereç ve silah olarak kullanılması yani medeniyetin orijin olarak inkişaf ettiği yer Malatya Arslantepe'dir. Onun için bu Dünya Kültürleri Festivali'nde Arslantepe temasının kullanılması çok önemlidir. Böyle bir temayı seçtikleri için Ebrişem Gallery ve bu yönetim organizasyonuna katılan tüm katılımcı ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Biz sizleri bu festivalin teması olan Arslantepe'ye Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan ve medeniyet şehri Malatya'da sizleri görmekten ve ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Dünya Kültürleri Festivali'ni düzenleyen Ebrişem Gallery, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer paydaşlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.