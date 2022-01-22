Dünya mirası Arslantepe'de kartpostallık görüntüler

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştirmesiyle 2021 yılında Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kaydedilen Arslantepe Höyüğü'nde, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürünen tarihi höyük yeri kış manzarasıyla vatandaşlara görsel şölen sundu.

Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası

2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi arasında yapılan protokol ile adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanarak, 2019 yılında Dünya Miras Komitesine sunulmuştu. Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021 tarihinde Çin'in ev sahipliğinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında çıkan karar ile Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası olmayı başarmıştı.