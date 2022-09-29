Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürülen Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde ‘İklim değişikliği ve Malatya üzerine etkileri' konulu bir seminer düzenledi. Seminer açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Genel Sekreter Yardımcısı Atalan, “Belediyeciliği sadece yatırımlar ve hizmetler olarak değerlendirmiyoruz. Malatya'yı bir bütün olarak ele alıp ona göre hareket alanımızı belirliyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'yı büyük bir aile ve tüm paydaşlarımızı bu ailenin bir ferdi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dünyada her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde çöp birikiyor"

Dünyada her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde çöp biriktiğine dikkat çeken Atalan, “Maalesef bu çöpler usulüne uygun olarak toplanıp bertaraf edilmemektedir. Bundan dolayı dünyamız her geçen gün daha da artan bir kirlenmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Sera gazının neden olduğu iklim değişikliğine kentler büyük katkıda bulunmakta. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya yüzölçümünün yüzde 2'sinden daha azını oluşturan kentler dünya enerjisinin yüzde 78'ini tüketmekte ve sera gazı emisyonlarının da yüzde 68'inden fazlasını üretmekte buda iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu kirliliği önlemek için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütler ve vakıflar önemli çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok büyük çalışmalar yapılmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası anlaşmalar, politikalar uygulanabilir standartlara uygun olacak şekilde sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yol haritası belirlemek için Malatya ili iklim değişikliği eylem planı hazırlanması projesi büyük önem arz etmektedir. Bu projeyle Malatya İlinin iklim değişikliği eylem ve uyum politikalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Atalan'ın konuşmasının ardından seminere geçildi. Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın yaptığı seminerde, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz, Öğretim Üyesi Dr. Serhat Cengiz, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Teoman Karadağ, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Malatya Örneği, İklim Değişikliğinin Senaryo Bazlı Değişikliğinin Malatya Örneği, Sera Gazlarının Etkisi ve Envanterinin Oluşturulması Malatya Örneği, Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Enerji Üretimi konularında bilgiler aktardı.