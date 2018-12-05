Dünyanın En Mutlu insanı gençlerle buluştu

İnönü Üniversitesinde gerçekleşen Mutluluk Bilimi konferansı yoğun ilgi gördü. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, mutlu olmanın kendi elimizde olduğunu söyledi. Gençlerin mutlu olmak için sürekli geleceğe odaklandıklarını, mutluluğu daima ileride gördüklerini, mutluluğun insanla gelen bir yol azığı olduğunu söyleyen Başkan Bayduz, "Mutluluk, emeğimizle, çabamızla ve tutkumuzla da doğru orantılıdır. Beklentilerimizi tamamen dış çevre etkenlerine dayalı oluşturmuş isek, ne yazık ki bu durum doğru ve gerçekçi bir beklenti olmaktan uzaktır. İnsanların içsel motivasyon etkileşimlerinin birbirinden farklıdır. Bu nedenle kimimiz maddi edinimlerden, kimimiz, kariyer yapmaktan, kimimiz ise bir başarının içinde yer almaktan motive oluyoruz. Mutluluk önce insanın kendisiyle barışık olmasıyla, sonrasında ailesiyle ve yakın çevresiyle güçlü bağlarının kurulu bulunmasıyla, iş yaşamındaki durumu ve konumuyla, yani öncelikle bu ilk iki aşamadan bağımsız değerlendirilemeyecek bir olgudur" dedi.

Baybuz, konferansta emeği geçen herkese de teşekkür