Dünyanın en yaşlı karaciğer nakil hastası Malatya'da sağlığına kavuştu

Dünyada canlıdan canlıya karaciğer nakli yapılan en yaşlı hasta olarak bilinen 77 yaşındaki Ürdünlü Abdel Hamit Methkal, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

Ürdün'de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olan 77 yaşındaki Prof. Dr. Abdel Hamit Methkal, 9 ay önce yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle şiroz hastası olduğunu öğrendi. Ürdün'deki hastanelerde yaşı ilerlediği için nakil olamayacağını öğrenen hasta bunun üzerine dünya karaciğer naklinde ikinci olan Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne başvurdu. Malatya'ya gelerek tedavilerine başlanılan Abdel Hamit Methkal, Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde dünyada canlıdan canlıya karaciğer nakli gerçekleştirilen en yaşlı hasta olarak kızından alınan karaciğer ile yeniden sağlığına kavuştu.

Malatya'da adeta yeniden doğan 77 yaşındaki Ürdünlü Hasta Methkal, “Malatya'ya gelmeden 9 ay önce karnımda su toplanması ayaklarımda şişme oldu. Doktora gittim beni karaciğer bölümüne tahlil yapmak için gönderdiler. Tahlilden sonra bana şiroz teşhisi konuldu. Doktorlar bu teşhisi koyduktan sonra yaşım ileri olduğu için ameliyat riskli dediler. Aynı hastanede çalışan aile hekimim bana Turgut Özal Tıp Merkezini tavsiye etti. Sonra buraya geldim. Buradaki doktorlarla görüştüm, ne kadar riskli olursa olsun buraya güvendiğim için burada ameliyat olacağıma kadar verdim” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise hasta Abdel Hamit Methkal yaşı itibariyle dünyada canlıdan canlıya karaciğer nakli olan en yaşlı hasta olduğuna değinerek, “Hasta için beni aradılar 77 yaşında olduğu için ilk başta reddettim. Dünya karaciğer Nakil Merkezi olduğu için burada karaciğer nakli için eğitime gelen Ürdün'den doktor arkadaşımız beni arayarak hastamızın fiziksel olarak uygun olduğunu ve tekrar değerlendirilmesini rica etti. Ürdün'den gelen cerrah arkadaşımızın tavsiyeleriyle hastamızı buraya davet ettik. 8 ay önce burada değerlendirilmesi yapıldı ve transplantasyon için uygun bulundu. Verilere baktığımız zaman dünyanın en yaşlı karaciğer nakli olan hastası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi dünya Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Malatya'da ameliyatını gerçekleştirdik biz de bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.