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Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’da 2 gün arayla polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı.

Malatya'da 2 gün arayla polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce gece saatlerinde çevre yolu üzerinde şüphe üzerine ekipler 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile kovalamaca yaşayan 5 şüpheliden 3'ü yakalanırken, 2'si kaçtı. Şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün öğle saatlerinde Kiltepe Caddesi üzerinde şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polis ile girdikleri kovalamaca sonrasında cadde üzerinde park halindeki bir traktöre çarptı. Kazada araçta bulunan M.U. ve B.Y. yaralanırken, bir kişi ise kaçmayı başardı. Yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.


Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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