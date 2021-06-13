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'Dur' ikazına uymadı, motosiklet fiyatından fazla ceza aldı

Malatya’da, ’dur’ ikazına uymayan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü, motosiklet fiyatından fazla ceza aldı.

Malatya'da, 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü, motosiklet fiyatından fazla ceza aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücüsü A.G. isimli şahsın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Şahsa, trafik kurallarını ihlalden toplamda 8 bin 268 lira para cezası uygulandı.


Ayrıca şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da adli işlem yapılarak hakkında tahkikata başlandı.

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