Düşme hattının kaderini Evkur Yeni Malatyaspor belirleyecek

Akhisarspor'u deplasmanda yenerek rakibinin ligde kalma umutlarını bitiren Evkur Yeni Malatyaspor, 32. haftada küme düşmeme mücadelesi veren bir başka ekip Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların son haftadaki rakibi ise ligde bir diğer düşme adayı Bursaspor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da art arda alınan 2 galibiyetin ardından adeta takıma bahar geldi. Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3. sırada tamamlayan ancak aynı başarıyı ikinci yarıda sürdürmeyen Malatya ekibi, 2 haftalık galibiyet serisiyle kötü günlerin üzerine sünger çekti. İkinci yarının ilk deplasman galibiyetini alan ve ligin ikinci yarısında ilk kez üst üste kazanan Yeni Malatyaspor, Akhisar galibiyetiyle özgüvenini de yeniden kazandı ve Avrupa Kupalarına katılmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Hedef Avrupa

Malatya temsilcisinde, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde ligi 5. sırada tamamlayacak takımın Avrupa'ya gidecek olması ihtimali, gözleri kalan maçlara çevirirken, yönetimin ise Avrupa hedefi için ekstra prim belirlediği belirtildi.

Ali Ravcı'nın öğrencileri ligde kalan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor müsabakalarında kayıp yaşamak istemezken, yönetimin de kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor.

Bu arada sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Akhisarspor'u yenerek ligde kalma umutlarını bitirmesinin ardından bu hafta da yine küme düşmeme mücadelesi veren bir başka takıma karşı rakip olacak olması, gözleri yine Malatya'ya çevirecek.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında alacağı olası bir galibiyet, mavi-beyazlıları ateşe hattına itip, rakiplerini ise fazlasıyla umutlandıracak.