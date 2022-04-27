İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi alarma geçirdi

Malatya’da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi.

Malatya'da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi. Beton parçaların çevreye düştüğü sokak giriş çıkışlara kapatıldı.


Olay, saat 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kirazoğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş hanının duvarlarından kopan beton parçaların sokak içerisine düştüğünü gören çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler iş hanının bulunduğu sokağı giriş çıkışlara kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yaralananın olmadığı çevre esnafının büyük korku yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.