E. Yeni Malatyaspor, Akhisarspor karşısında puan arayacak

Spor Toto Süper Ligin 14'üncü haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 puan hesapları yapıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynayacağı kritik karşılaşmayı kazanarak, hem Kasımpaşa mağlubiyetini unutturmak hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 13'üncü haftada İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcular tamamen Akhisarspor maçına konsantre oldu. İstanbul'da farklı kaybeden sarı-kırmızılılar seyircisinin desteğiyle Akhisarspor maçını kazanıp, yeniden çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Malatya ekibi, ligde geride kalan 13 haftada 21 puan topladı. Puan tablosunda haftayı beşinci sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanında bu sezon ki 4'üncü mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 karşılaşmada rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, son 5 Süper Lig maçında ise 3 galibiyet 2'de mağlubiyet aldı. Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0'lık skorla mağlup olan sarı kırmızılılar, 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ligin 11'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-‘la geçen Malatya ekibi, 12'nci haftada ise sahasında Trabzonspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılar, 13'üncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AkhisarspoR küme düşme hattından çıkmak istiyor

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Akhisarspor için ise işler pekte iyi gitmiyor. Geride kalan sezon hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren Akigolar, bu sezon Süper Lig'de dipten kurtulma mücadelesi veriyor. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7'de mağlubiyet alan Akhisarspor, 12 puanla 16'ıncı sırada yer alıyor. Yeşil siyahlılar, ligde 13 haftalık bölümde rakip ağları 15 kez havalanadırırken, kalesinde ise 24 gol gördü. Akhisarspor, son 5 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1'de mağlubiyet aldı.